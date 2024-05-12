Голикова: число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще долго

Количество женщин в репродуктивном возрасте еще длительное время будет уменьшаться. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике в Государственной думе заявила исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.
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