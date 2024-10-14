Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадала жительница Ставропольского края

Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ по факту оказания сотрудниками частной медицинской клиники Ставрополя небезопасных услуг, в результате чего пациентка потеряла зрение.
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