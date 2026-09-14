Рамштайн в руках Вайдель: в США объяснили, как АдГ может разрушить НАТО

Разворот Германии вправо вполне может означать опасность для всего Североатлантического альянса, который стремится защитить себя и Украину.
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