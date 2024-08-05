Русские вошли в Торецк и прорываются сквозь Железное, чтобы окружить группировку ВСУ в Нью-Йорке! (КАРТА)

Продолжая мощное наступление на Торецк силы группировки войск «Центр» продолжают уверенно прорывать оборону врага, выбивая с позиций боевиков ВСУ и наемников, ликвидируя и беря их в плен, и уничтожая их технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии