ВС РФ мощным накатом пробили самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Авдеевское направление: на южном фланге российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев смогли освободить промзону неподалеку от станции «Ясиноватая-2».