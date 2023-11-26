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ВС РФ мощным накатом пробили самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС РФ мощным накатом пробили самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Авдеевское направление: на южном фланге российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев смогли освободить промзону неподалеку от станции «Ясиноватая-2».

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Комментарии
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Юрий Николаев
Уважаемый автор! Зачем Вы постоянно печатаете карту которая не обновлялась АЖ С 6 ОКТЯБРЯ?!
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