Самый «невезучий» водоём в истории человечества: почему исчезло Аральское море

Есть места на карте, которые невозможно смотреть без щемящего чувства. Кладбище кораблей в узбекском Муйнаке — одно из них.
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