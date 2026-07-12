Управляющий отелем в Турции пытался застрелиться из-за оттока русских туристов

Управляющий турецкого отеля едва не совершил суицид из-за резкого спада турпотока из России.По данным журналистов, происшествие случилось в отеле Relax Beach Hotel категории "четыре звезды", расположенном в аланийском районе турецкой провинции Анталья.
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