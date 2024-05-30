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Водолацкий: поставки оружия на Украину закончатся плачевно для поставщиков

Водолацкий: поставки оружия на Украину закончатся плачевно для поставщиков

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что поставки оружия на Украину от западных стран приведут к негативным последствиям для самих поставщиков.

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