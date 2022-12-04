Школьницу заподозрили в убийстве шестилетнего брата в Московской области

Школьницу из Московской области заподозрили в убийстве шестилетнего брата. Родители оставили мальчика под присмотром 14-летней сестры, а когда вернулись домой, нашли тело дошкольника в окровавленной кровати, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.