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Школьницу заподозрили в убийстве шестилетнего брата в Московской области

Школьницу заподозрили в убийстве шестилетнего брата в Московской области

Школьницу из Московской области заподозрили в убийстве шестилетнего брата. Родители оставили мальчика под присмотром 14-летней сестры, а когда вернулись домой, нашли тело дошкольника в окровавленной кровати, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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