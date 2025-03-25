😂Главреда The Atlantic советник Трампа Майкл Уолтц случайно добавил в секретный чат Администрации США в Signal В чате обсуждали военные планы США.
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😂Главреда The Atlantic советник Трампа Майкл Уолтц случайно добавил в секретный чат Администрации США в Signal В чате обсуждали военные планы США.
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