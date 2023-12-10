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  • Natalija Osminina
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    в статье и про беженцев он затронул которые в Россию прибыли.............. - они тоже не сахар............ - так что ...Беженцами их назв...

Расклады (и держите в уме наличие канделябра)

Расклады (и держите в уме наличие канделябра)

Давненько мы не говорили за расклады. Со времён предыдущих разговоров ситуация для США ещё ухудшилась.

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