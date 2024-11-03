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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в игре с «Оренбургом» дают коэффициент 2.00

«Краснодар» примет «Оренбург» в 14-м туре Мир РПЛ. «Быки» котируются явными фаворитами за 1.38. Победа «Оренбурга» доступна за 8.

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