СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост

Eduard

Вся их жизнь,это гадить! Их союзнички провели перевороткоторый Гражданской войной закоечился,теперь типа ни причем,а мы с вами оказались &quot;врагами&quot;,хот ни Майдана,ни Одессы не устраивали.Как это явная ложь возможна? Дураков из себя молчат,про начало всего Майдан молчат,как на допросе.Про свои убийства тоже молчат,еадеясь,что мы их забыли или не знали.Интернет есть везде,вовсе не надо на Крещатике сидеть!