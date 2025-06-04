В СБУ заявили, что сегодня ночью была совершена попытка подводного подрыва одной из опор Крымского моста.
СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Не малюк а пиздюк. Хохлосрань любит фейки мастерить что бы перед хохяевами обосраными мелко бритами отчитатся и гроши выпросить.
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21 час.
Eduard
Вся их жизнь,это гадить! Их союзнички провели перевороткоторый Гражданской войной закоечился,теперь типа ни причем,а мы с вами оказались &quot;врагами&quot;,хот ни Майдана,ни Одессы не устраивали.Как это явная ложь возможна? Дураков из себя молчат,про начало всего Майдан молчат,как на допросе.Про свои убийства тоже молчат,еадеясь,что мы их забыли или не знали.Интернет есть везде,вовсе не надо на Крещатике сидеть!
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21 час.
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