Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • спивак виктор
    вынести сии заведения за черту города!Устали терпеть: Т...
  • спивак виктор
    у них в дагестане принято на кладбищах дурачатся?им там бошки бы оторвали !"Вы серьезно? За ...
  • сергей дружкин
    наши деды все в гробу перевернулись!российские чиновничьи крысы гнать в шеи и на заводе работать рабочимиВесьма неприятный...

СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост

СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост

В СБУ заявили, что сегодня ночью была совершена попытка подводного подрыва одной из опор Крымского моста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Не малюк а пиздюк. Хохлосрань любит фейки мастерить что бы перед хохяевами обосраными мелко бритами отчитатся и гроши выпросить.
Ответить
21 час.
Eduard
Вся их жизнь,это гадить! Их союзнички провели перевороткоторый Гражданской войной закоечился,теперь типа ни причем,а мы с вами оказались &amp;quot;врагами&amp;quot;,хот ни Майдана,ни Одессы не устраивали.Как это явная ложь возможна? Дураков из себя молчат,про начало всего Майдан молчат,как на допросе.Про свои убийства тоже молчат,еадеясь,что мы их забыли или не знали.Интернет есть везде,вовсе не надо на Крещатике сидеть!
Ответить
21 час.
наверх