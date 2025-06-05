NYP: в США продается за $4,3 млн квартира музы Пикассо – художницы Жило

В Нью-Йорке выставлена на продажу квартира французской художницы Мари Франсуазы Жило – музы и любимой женщины испанского живописца Пабло Пикассо, стоимость недвижимости – 4,3 млн долларов, пишет New York Post.
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