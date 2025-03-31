Эфирное масло в бане: главные ошибки при его использовании

Завсегдатаи бань наверняка знают, что эфирные масла благотворно влияют на человеческий организм. Считается, что вдыхание различных ароматов в парилке положительно сказывается на нервной системе, органах дыхания, да и в целом укрепляет иммунитет.
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