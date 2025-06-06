Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести по ней превентивный удар, продолжая конфликт на Украине.
Евросоюз хочет нанести превентивный удар по России – Орбан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Ну-ну, хотят попробовать, пускай пробуют, только пускай знают, что деликатничать с ними, как на укрУине никто не будет, сразу в ответ полетит ядрён-батон, предупредить и пускай пробуют!
Ответить
14 час.
Lana_Borei Иванова
Наверно по Питеру..
Ответить
9 час.
НК
Николай Кирбитов
Вы рассуждает как будто что нибудь знаете о стратегии военных
Ответить
6 час.
Свежие комментарии