Евросоюз хочет нанести превентивный удар по России – Орбан

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну-ну, хотят попробовать, пускай пробуют, только пускай знают, что деликатничать с ними, как на укрУине никто не будет, сразу в ответ полетит ядрён-батон, предупредить и пускай пробуют!
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14 час.
Lana_Borei Иванова
Наверно по Питеру..
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9 час.
НК
Николай Кирбитов
Вы рассуждает как будто что нибудь знаете о стратегии военных
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6 час.
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