«Таланты и поклонники» рассуждают о вечных ценностях

Продолжительность спектакля: 3 часа с одним антрактом (16+) Режиссёры-постановщики: Наталья Никитина, Александр Иванов В ролях: Лидия Гурьянова, , Елизавета Романова, Марина Бурчаловская, Елена Кашинцева, Елена Харцева, Константин Забенкин, Иван Кожевников, Илья Божко, Андрей Левченко, Александр Иванов, Роман Фёдоров, Олег Бычков, Никита Романов, Алёна Гнедина, Анна Саргсян, Николай Лосев, Александр Маков, Николай Авдеев, Вячеслав Викторов, Денис Аксёнов и другие.
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