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Пригожин прокомментировал обвинения в адрес ЧВК «Вагнер» в убийстве 9 китайцев в Африке

Пригожин прокомментировал обвинения в адрес ЧВК «Вагнер» в убийстве 9 китайцев в Африке

РИАМО - 28 апр. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал обвинения ЦРУ в убийстве девяти граждан Китая бойцами ЧВК «Вагнер» на месте золотодобычи в Чимболо вблизи Бамбари в Центральноафриканской Республике, сообщает его пресс-служба.

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