Пригожин прокомментировал обвинения в адрес ЧВК «Вагнер» в убийстве 9 китайцев в Африке

РИАМО - 28 апр. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал обвинения ЦРУ в убийстве девяти граждан Китая бойцами ЧВК «Вагнер» на месте золотодобычи в Чимболо вблизи Бамбари в Центральноафриканской Республике, сообщает его пресс-служба.