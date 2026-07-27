"Пустой жест". Чертежи от Трампа и обещания Европы украинцев не спасут

Андрей М

Чушь какая-то... Всем и так понятно, что в мире не существуют ни какие Вооруженные Силы Украины... Есть легионы НАТО на территории Украины или ЧВК НАТО на Украине... Производство ракет или беспилотников на Украине тоже из серии сказок... Сборка ракет и беспилотников из поставляющих западом комплектующих еще куда не шло... Просто целиком собранную ракету или дальний беспилотник проблемотично доставлять незаметно на территорию Украины... Больше всего меня сегодня начинает напрягать так это возможности поставок комплектующих баллистических ракет большой дальности... Надеюсь, что наша разведка опередит наших врагов.....