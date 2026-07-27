Эксперты отмечают, что предстоит построить заводы и обучить рабочих, прежде чем Киев сможет производить перехватчики самостоятельно.
"Пустой жест". Чертежи от Трампа и обещания Европы украинцев не спасут
Комментарии
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Андрей М
Чушь какая-то... Всем и так понятно, что в мире не существуют ни какие Вооруженные Силы Украины... Есть легионы НАТО на территории Украины или ЧВК НАТО на Украине... Производство ракет или беспилотников на Украине тоже из серии сказок... Сборка ракет и беспилотников из поставляющих западом комплектующих еще куда не шло... Просто целиком собранную ракету или дальний беспилотник проблемотично доставлять незаметно на территорию Украины... Больше всего меня сегодня начинает напрягать так это возможности поставок комплектующих баллистических ракет большой дальности... Надеюсь, что наша разведка опередит наших врагов.....
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1 м.
Артур Будаев
Если не проспят, как всегда
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1 м.
Андрей М
Что значит проспят? Сколько террактов предотвращено на территории РФ... Мы с вами и сотой доли о том, что они делают не знаем и вряд-ли в ближайшие десятилетия узнаем!
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1 м.
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