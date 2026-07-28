Теневая сторона инфлюенсинга: как вести блог и не выгореть

Инфлюенсер и бьюти-эксперт Яна Пилецкая о том, как простое желание снимать полезные видео для массовой аудитории превратилось в работу, почему в блогинге так важно отстаивать личные границы и какие фрагменты личной жизни приходится скрывать от публики.