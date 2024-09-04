Россиян предупредили об опасности выливания супа в унитаз

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Вылитые в унитаз суп или кипяток приведут к повреждению канализации. Об опасности этого способа утилизации пищи предупредила россиян старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.