Россиян предупредили об опасности выливания супа в унитаз

Вылитые в унитаз суп или кипяток приведут к повреждению канализации. Об опасности этого способа утилизации пищи предупредила россиян старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.
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