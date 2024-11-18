Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Хотелось-бы знать, какими именно "подразделениями" украинцы сдаются в плен. Что-то до сих пор нет ни одного сообщения...«Хотят выжить»: б...
  • Лидия Санникова
    Рехнулся...«Надеюсь, не расс...
  • Сергей Дмитриев
    " Не плодоносными садами, не табунами лошадей, // прекрасной дочерью своей // гордится старый Кочубей" (А. П.). Мосфи...После модернизаци...

Многодетным и одиноким родителям в РФ предложили работать четыре дня в неделю

Многодетным и одиноким родителям в РФ предложили работать четыре дня в неделю

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для одиноких и многодетных родителей. С инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх