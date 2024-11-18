Многодетным и одиноким родителям в РФ предложили работать четыре дня в неделю

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для одиноких и многодетных родителей. С инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
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