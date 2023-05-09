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Пригожин пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер» в ночь на 9 Мая

Пригожин пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер» в ночь на 9 Мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к соотечественникам из Бахмута в день 9 Мая. Ролик опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

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