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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские неонацисты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские неонацисты не собираются оставлять Херсон без разрушений.

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