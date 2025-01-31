Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские неонацисты не собираются оставлять Херсон без разрушений.
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские неонацисты не собираются оставлять Херсон без разрушений.
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