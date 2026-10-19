Елена Добронравова умерла 24 января 1999 года, не дожив до 67-летия. Детей у неё не было. С Эдуардом Шимом, писателем, она к тому времени давно развелась.
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