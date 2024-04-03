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Мы из Советского Союза

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МИД России резко сменил принципы общения с западом

МИД России резко сменил принципы общения с западом

Ну вот, кажется, мы дождались перемен и на дипломатическом фронте. Причем довольно резких и подкрепляемых откровенной демонстрацией намерений.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Европа давно потеряла самостоятельность и полностью легла под США (так и сказал!).&quot; Вообще, наверно, только в русской традиции данная языковая конструкция индицирует явный эротический подтекст. По-польски &quot;зависимость&quot; вполне официально звучит &quot;подлеглосць&quot;, то есть то самое &quot;лежание под&quot;. И ведь ничего ж, никто не обижается.
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
Давайте поставим вопрос несколько иначе. Итак, наша ракета залетела в воздушное пространство Польши на 39 секунд. И поляки это сумели зафиксировать! Значит, их система оповещения сработала! Мы у себя, в России, до сих пор не знаем, откуда к нам прилетели дроны, поразившие НПЗ в Нижнекамске, в Татарстане.... Чисто русские территории, в глубоком тылу, на расстоянии больше 1000 км от линии фронта.... Так что, господа идиот- патриоты, будем гордиться тем, как мы уделали поляков? Это все, что нашим патриотам следует знать про инцидент над территорией Польши.
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38 мин.

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