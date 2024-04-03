МИД России резко сменил принципы общения с западом

"Европа давно потеряла самостоятельность и полностью легла под США (так и сказал!)." Вообще, наверно, только в русской традиции данная языковая конструкция индицирует явный эротический подтекст. По-польски "зависимость" вполне официально звучит "подлеглосць", то есть то самое "лежание под". И ведь ничего ж, никто не обижается.

SI

Sergey Ivanov

Давайте поставим вопрос несколько иначе. Итак, наша ракета залетела в воздушное пространство Польши на 39 секунд. И поляки это сумели зафиксировать! Значит, их система оповещения сработала! Мы у себя, в России, до сих пор не знаем, откуда к нам прилетели дроны, поразившие НПЗ в Нижнекамске, в Татарстане.... Чисто русские территории, в глубоком тылу, на расстоянии больше 1000 км от линии фронта.... Так что, господа идиот- патриоты, будем гордиться тем, как мы уделали поляков? Это все, что нашим патриотам следует знать про инцидент над территорией Польши.