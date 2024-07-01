Губернатор Ведерников: в Псковской области 15 тысяч человек остались без света

В результате неблагоприятных погодных условий в Псковской области оказались отключены от энергоснабжения 879 населенных пунктов, где проживает более 15 тысяч человек, как сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
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