Экс-легионер «Тараза» Адамович: «Самое сложное, что было в Казахстане – перелеты»

Бывший полузащитник «Тараза» и «Жетысу», ныне выступающий за белорусский «Неман» Ненад Адамович вспомнил о периоде выступления в КПЛ.

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