В МИД России заявили, что причиной пожаров в ЛНР мог быть поджог

Пожары в Луганской Народной Республике могли начаться из-за поджогов, не исключат в МИД России.Есть основания подозревать, что пожары в Луганской Народной Республике возникли не сами собой, а начались в результате поджога.
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