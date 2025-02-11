Новое землетрясение, самое сильное за последнее время, ударило по греческому острову

На острове Санторини произошло сильное поверхностное землетрясение магнитудой 5,3, которое стало самым мощным из ударивших по греческому острову за последнее время в ходе сейсмической активности в этом регионе.
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