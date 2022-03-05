Вопросы здравоохранения обсудили в одном из муниципалитетов Приморья

Депутат ЗС ПК Сергей Слепченко в рамках недели приема граждан по вопросам здравоохранения провел личный прием жителей Дальнегорского городского округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Депутат ЗС ПК Сергей Слепченко в рамках недели приема граждан по вопросам здравоохранения провел личный прием жителей Дальнегорского городского округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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