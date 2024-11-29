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Премьер Речан сообщил, что Молдавия не будет выплачивать долг "Газпрому"

Премьер Речан сообщил, что Молдавия не будет выплачивать долг "Газпрому"

Молдавия не будет выплачивать задолженность "Газпрому" за потребленное топливо в размере $709 млн. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ну время покажет, время покажет!
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16 час.
Дмитрий Гурин
Да и фиг с вами. Потом все равно придется платить но с доплатой. Покупайте у Норвегии с Финнами или СПГ у штатов. Но там одна проблемка, у них все идет по предоплате, а деньгов у Молдавии нет, есть только натура, да и то не первой свежести. Или могут заставить платить как Укропию....
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
Позиция вора- платить не буду, го газ давайте и дальше!
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11 час.

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