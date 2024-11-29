Премьер Речан сообщил, что Молдавия не будет выплачивать долг "Газпрому"

Дмитрий Гурин

Да и фиг с вами. Потом все равно придется платить но с доплатой. Покупайте у Норвегии с Финнами или СПГ у штатов. Но там одна проблемка, у них все идет по предоплате, а деньгов у Молдавии нет, есть только натура, да и то не первой свежести. Или могут заставить платить как Укропию....