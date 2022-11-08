Уссурийск может появиться в сериале о жизни Владимира Арсеньева

В Приморье творческо-производственное объединение "Третий Рим" ведет подготовку к съемкам многосерийного художественного фильма о жизни выдающегося исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узала.
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