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Уссурийск может появиться в сериале о жизни Владимира Арсеньева

Уссурийск может появиться в сериале о жизни Владимира Арсеньева

В Приморье творческо-производственное объединение "Третий Рим" ведет подготовку к съемкам многосерийного художественного фильма о жизни выдающегося исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева и его проводника Дерсу Узала.

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