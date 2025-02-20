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Самый реалистичный сценарий для доллара – курс будет крепнуть или слабеть

Самый реалистичный сценарий для доллара – курс будет крепнуть или слабеть

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