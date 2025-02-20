Самый реалистичный сценарий для доллара – курс будет крепнуть или слабеть Евгения КомароваФинансовый эксперт Анна Веденеева озвучила самый реалистичный сценарий курса доллара, прокомментировав, будет ли он крепнуть или слабеть.
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