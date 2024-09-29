Маткапитал могут увеличить до 646 тысяч за первого ребенка

Увеличить планируют также выплаты и за последующих детей В следующем году сумма материнского капитала при появлении первого ребёнка может составить 646 тысяч рублей, а при рождении второго — 854 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии