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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Маткапитал могут увеличить до 646 тысяч за первого ребенка

Маткапитал могут увеличить до 646 тысяч за первого ребенка

Увеличить планируют также выплаты и за последующих детей В следующем году сумма материнского капитала при появлении первого ребёнка может составить 646 тысяч рублей, а при рождении второго — 854 тысячи рублей.

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