📷❗️Hовые многорежимные бортовые АФАР-радары ECRS Mk2 обеспечат британским многоцелевым истребителям EF-2000 Tranche 2 / "Tyhoon FGR.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Hовые многорежимные бортовые АФАР-радары ECRS Mk2 обеспечат британским многоцелевым истребителям EF-2000 Tranche 2 / "Tyhoon FGR.