Трамп допустил, что Байден начнет третью мировую войну до конца срока

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился предположением о том, что текущий глава государства Джозеф Байден способен развязать очередной мировой конфликт до того момента, как завершаться его полномочия.
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