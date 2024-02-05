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Трамп допустил, что Байден начнет третью мировую войну до конца срока

Трамп допустил, что Байден начнет третью мировую войну до конца срока

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился предположением о том, что текущий глава государства Джозеф Байден способен развязать очередной мировой конфликт до того момента, как завершаться его полномочия.

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