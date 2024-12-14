Ликсутов: в парке каршеринга Москвы уже 40 тысяч автомобилей

Парк столичного каршеринга увеличился новыми автомобилями. Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что столичный каршеринг продолжает занимать лидирующие позиции в мире как по количеству автомобилей, так и по темпам развития сервиса.