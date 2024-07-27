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В Татарстане зафиксировали четыре случая лихорадки Западного Нила

В Татарстане зафиксировали четыре случая лихорадки Западного Нила

В Республике Татарстан выявлено четыре случая лихорадки Западного Нила, сообщает РИА Новости.Как рассказали агентству в НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, все заболевшие получают медпомощь в стационарах.

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