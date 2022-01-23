В Еврокомиссии назвали одну из причин высокой цены на газ

Геополитическая напряженность является одной из причин высоких цен на газ. С таким заявлением выступила еврокомиссар Кадри Симсон во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза, передает РИА Новости.
Геополитическая напряженность является одной из причин высоких цен на газ. С таким заявлением выступила еврокомиссар Кадри Симсон во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза, передает РИА Новости.
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