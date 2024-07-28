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Мусаев о 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Моя ошибка, я выбрал неправильных игроков и не настроил команду. «Краснодару» непозволительно так играть, тем более дома»

Мусаев о 0:0 с «Динамо» Махачкала: «Моя ошибка, я выбрал неправильных игроков и не настроил команду. «Краснодару» непозволительно так играть, тем более дома»

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели.

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