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Тайриз Макси повредил голеностоп и пройдет МРТ-обследование

Тайриз Макси повредил голеностоп и пройдет МРТ-обследование

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси повредил голеностопный сустав левой ноги во второй четверти матча с «Милуоки» (110:102).

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