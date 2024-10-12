Часов Яр близок к окружению, российские войска продолжают наступление на позиции ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 12 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска активно продвигаются в районе Часова Яра в Донецкой области, создавая серьезную угрозу окружения для украинских сил.