Петербуржец убил мать из-за ставок и две недели хранил тело в морозильнике

© Shot/Telegram Житель Санкт-Петербурга убил свою мать пятью ударами ножа в живот, после чего спрятал тело в морозильник.
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