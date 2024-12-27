Законодательная инициатива о защите животных принята в первом чтении

Парламент одобрил в первом чтении законопроект о защите животных. Законодательная инициатива, принадлежащая группе депутатов партии "Действие и солидарность", предусматривает создание нормативной базы, касающейся защиты животных от жестокого обращения, причинения боли, смерти, а также обеспечения их благополучия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии