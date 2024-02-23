«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

Эквадор официально отказался передавать старое советское оружие в руки Соединенным Штатам. Об этом президент страны Даниэль Нобоа сообщил в беседе с испанским отделением телеканала CNN и аргументировал свое решение.
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