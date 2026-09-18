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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Никс», «Тандер», «Сиксерс» и «Сперс» – фавориты в борьбе за титул по версии ClutchPoints

По большей части определились составы команд на сезон-2026/27 НБА . Издание Clutch Point разделило коллективы на 7 категорий по силе, которые получились следующими: фавориты в борьбе за титул; угроза с Запада; «темные лошадки»; если повезет; увидимся в плей-ин; недостаточно хороши; борьба за «зону вылета» (пониженные шансы на драфте).

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