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  • tatyanadavydkina
    Да уже достали эти пушистые и белые невиновные. Арестовали - значит есть за что. Ну воевал он может и хорошо. А вот ч...Суд арестовал экс...
  • Алатырка
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Выставка ИННОПРОМ впервые займет все четыре павильона

Выставка ИННОПРОМ впервые займет все четыре павильона

На заседании организационного комитета под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова было объявлено, что международная промышленная выставка «Иннопром-2024», которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, впервые займет все четыре выставочных павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

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