Выставка ИННОПРОМ впервые займет все четыре павильона

На заседании организационного комитета под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова было объявлено, что международная промышленная выставка «Иннопром-2024», которая состоится в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, впервые займет все четыре выставочных павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо».