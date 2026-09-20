Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC в Лос-Анджелесе

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал победу над бразильцем Маурисио Руффи на 331-м номерном турнире UFC в Лос-Анджелесе.
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