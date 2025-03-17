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Царьград

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Канада отвергает присоединение к США: 91% жителей желают сохранить суверенитет

Канада отвергает присоединение к США: 91% жителей желают сохранить суверенитет

Посол Канады в США Кирстен Хиллман заявила, что более 90% канадцев не поддерживают идею присоединения к США.

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